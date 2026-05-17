MARCHÉ NOCTURNE Lignan-sur-Orb
MARCHÉ NOCTURNE Lignan-sur-Orb vendredi 5 juin 2026.
Lignan-sur-Orb
MARCHÉ NOCTURNE
avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Artisans et créateurs, produits du terroir, décorations, bijoux, textiles… Buvette et restauration sur place
Artisans et créateurs, produits du terroir, décorations, bijoux, textiles… Buvette et restauration sur place .
avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90 accueilmairie@lignansurorb.fr
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English :
Craftsmen and designers, local products, decorations, jewelry, textiles… Refreshments and snacks on site
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34
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