LES DICTÉES D’ALBERTINE MÉDIATHÈQUE Lignan-sur-Orb
LES DICTÉES D’ALBERTINE MÉDIATHÈQUE Lignan-sur-Orb jeudi 21 mai 2026.
Lignan-sur-Orb
LES DICTÉES D’ALBERTINE MÉDIATHÈQUE
Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Un moment convivial, ouvert à tous les adultes et adolescents, pour corriger ses petites fautes tout en s’amusant, dans une ambiance bienveillante et décomplexée. Pas de notes, juste du partage et du plaisir !
Venez profiter d’un atelier convivial ouvert aux adultes et adolescents, dans une ambiance bienveillante et décontractée. L’occasion de corriger ses petites fautes en toute simplicité, à travers des échanges ludiques et sans jugement. Ici, pas de notes ni de pression uniquement du partage, de l’entraide et le plaisir d’apprendre ensemble. Sur inscription. .
Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convivial moment, open to all adults and teenagers, to correct small mistakes while having fun, in a friendly and relaxed atmosphere. No notes, just sharing and fun!
L’événement LES DICTÉES D’ALBERTINE MÉDIATHÈQUE Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
À voir aussi à Lignan-sur-Orb (Hérault)
- ATELIER CRÉATIF INSECTES EN LAINE ET FIL DE FER FÊTE DE LA NATURE Lignan-sur-Orb 29 avril 2026
- MARCHÉ DE PLEIN VENT LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb 3 mai 2026
- EXPOSITION DES TRAVAUX DU CENTRE DE LOISIRS Lignan-sur-Orb 4 mai 2026
- 5ÈME BOURSE AUX VINYLES LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb 10 mai 2026
- 5ème Bourse aux vinyles Nocturbulous Records espace paul mas Lignan-sur-Orb 10 mai 2026