Lignan-sur-Orb

LES DICTÉES D’ALBERTINE MÉDIATHÈQUE

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Un moment convivial, ouvert à tous les adultes et adolescents, pour corriger ses petites fautes tout en s’amusant, dans une ambiance bienveillante et décomplexée. Pas de notes, juste du partage et du plaisir !

Venez profiter d’un atelier convivial ouvert aux adultes et adolescents, dans une ambiance bienveillante et décontractée. L’occasion de corriger ses petites fautes en toute simplicité, à travers des échanges ludiques et sans jugement. Ici, pas de notes ni de pression uniquement du partage, de l’entraide et le plaisir d’apprendre ensemble. Sur inscription. .

Avenue des frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr

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English :

A convivial moment, open to all adults and teenagers, to correct small mistakes while having fun, in a friendly and relaxed atmosphere. No notes, just sharing and fun!

L’événement LES DICTÉES D’ALBERTINE MÉDIATHÈQUE Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34