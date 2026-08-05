5ème marche du sapeur Stand de tir La Ténine La Bresse
dimanche 13 septembre 2026 · Stand de tir La Ténine · La Bresse
Informations pratiques
La Bresse
5ème marche du sapeur
Stand de tir La Ténine Lac de la Ténine La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Bresse vous donne rendez-vous pour la cinquième édition de la Marche du Sapeur, au cœur des paysages vosgiens. 3 parcours au choix 6km 100m de dénivelé. -12 km 400 m de dénivelé. -16 km 700 m de dénivelé positif pour les marcheurs aguerris. Venez profiter d’une ambiance conviviale, de paysages exceptionnels autour des crêtes vosgiennes et soutenir nos sapeurs-pompiers dans une journée pleine de partage et de bonne humeur. Restauration et buvette sur site. Départ au stand de tir de La Ténine, inscriptions sur place.Tout public
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Stand de tir La Ténine Lac de la Ténine La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 86 82 71 23
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English :
The La Bresse Firefighters’ Association invites you to the fifth edition of the Marche du Sapeur, set amid the landscapes of the Vosges. Choose from 3 routes: 6 km 100 m elevation gain. 12 km with 400 m elevation gain. 16 km with 700 m elevation gain for experienced hikers. Come enjoy a friendly atmosphere and exceptional scenery around the Vosges ridges, and support our firefighters on a day filled with camaraderie and good cheer. Food and refreshments available on site. Departure from the La Ténine shooting range; registration on site.
L’événement 5ème marche du sapeur La Bresse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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