5ème marche du sapeur Stand de tir La Ténine La Bresse

Informations pratiques

La Bresse

5ème marche du sapeur

Stand de tir La Ténine Lac de la Ténine La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Bresse vous donne rendez-vous pour la cinquième édition de la Marche du Sapeur, au cœur des paysages vosgiens. 3 parcours au choix 6km 100m de dénivelé. -12 km 400 m de dénivelé. -16 km 700 m de dénivelé positif pour les marcheurs aguerris. Venez profiter d’une ambiance conviviale, de paysages exceptionnels autour des crêtes vosgiennes et soutenir nos sapeurs-pompiers dans une journée pleine de partage et de bonne humeur. Restauration et buvette sur site. Départ au stand de tir de La Ténine, inscriptions sur place.Tout public

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Stand de tir La Ténine Lac de la Ténine La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 86 82 71 23

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English :

The La Bresse Firefighters’ Association invites you to the fifth edition of the Marche du Sapeur, set amid the landscapes of the Vosges. Choose from 3 routes: 6 km 100 m elevation gain. 12 km with 400 m elevation gain. 16 km with 700 m elevation gain for experienced hikers. Come enjoy a friendly atmosphere and exceptional scenery around the Vosges ridges, and support our firefighters on a day filled with camaraderie and good cheer. Food and refreshments available on site. Departure from the La Ténine shooting range; registration on site.

L’événement 5ème marche du sapeur La Bresse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES