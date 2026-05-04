Rainkopf trail Station de La Bresse-Hohneck La Bresse

La Bresse

Rainkopf trail

Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Rainkopf Trail revient cette année avec des parcours entièrement repensés pour offrir une expérience encore plus immersive au cœur des Hautes Vosges. Que vous soyez en quête de performance, de plaisir ou de découverte, chaque tracé a été retravaillé pour gagner en cohérence… sans rien perdre de sa beauté ! Trois formats vous attendent Rainkopf Trail 40 km 1900 m D+. Un véritable défi pour les trailers aguerris ! Exigeant et engagé, ce parcours a été partiellement modifié par rapport à l’an dernier pour encore plus de sensations, entre crêtes panoramiques et passages techniques. Trail Nature 25 km 1000 m D+. Le parfait équilibre entre effort et plaisir. Ce tracé revisité vous emmène à la découverte de paysages variés, pour profiter pleinement de l’ambiance unique du massif. Tour des Champis 11 km 400 m D+. Accessible et dynamique, c’est la course idéale pour une première expérience ou pour se challenger sur un parcours plus roulant. Que vous veniez pour vous dépasser ou simplement pour vivre un beau moment en pleine nature, le Rainkopf Trail vous promet une aventure sportive inoubliable !Tout public

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Station de La Bresse-Hohneck 88 Route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 49 07 68 39 athlelabressaude@gmail.com

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English :

The Rainkopf Trail returns this year with completely redesigned routes to offer an even more immersive experience in the heart of the Hautes Vosges. Whether you’re looking for performance, pleasure or discovery, each trail has been reworked to be more coherent? without losing any of its beauty! Three formats await you: Rainkopf Trail ? 40 km 1900 m D+. A real challenge for seasoned trail runners! Demanding and committed, this route has been partially modified from last year?s for even more thrills, between panoramic ridges and technical passages. Trail Nature ? 25 km 1000 m D+. The perfect balance between effort and pleasure. This revamped route takes you through a variety of landscapes, to take full advantage of the massif?s unique atmosphere. Tour des Champis ? 11 km 400 m D+. Accessible and dynamic, this is the ideal race for first-timers or those wishing to challenge themselves on a more rolling course. Whether you’ve come to challenge yourself or simply to enjoy the great outdoors, the Rainkopf Trail promises an unforgettable sporting adventure!

L’événement Rainkopf trail La Bresse a été mis à jour le 2026-05-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES