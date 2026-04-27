La Bresse

Marché d’été

Place du Champtel La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir les artisans et producteurs de notre région sur les marchés d’été dans une ambiance conviviale. Vous pourrez échanger avec ces professionnels qui, pour certains, travailleront devant vous. Sur place, petite restauration, orchestres 9/07 M. Franck 16/07 Snapshot 23/07 Gino et Alexis 30/07 Ceci Cela 6/08 The Plaid Shirts 13/08 Duo Chicks 20/08 Nino Solo 27/08 Crossroads

Restauration Traiteur “Du pain au lard”

Jeux LaboitamarionTout public

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Place du Champtel La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21 culture@labresse.fr

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English :

Come and discover the craftsmen and producers of our region at the summer markets, in a friendly atmosphere. You’ll be able to chat with these professionals, some of whom will be working in front of you. On-site catering, bands: 9/07 M. Franck 16/07 Snapshot 23/07 Gino et Alexis 30/07 Ceci Cela 6/08 The Plaid Shirts 13/08 Duo Chicks 20/08 Nino Solo 27/08 Crossroads

Catering Du pain au lard?

Games Laboitamarion

L’événement Marché d’été La Bresse a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES