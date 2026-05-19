La Bresse

Compétition de saut a ski et combiné nordique- Summer Tour SAMSE

La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le tremplin de Lispach accueille une étape du Summer Tour, dans le cadre du Championnat de France de saut à ski et combiné nordique. Cette compétition estivale rassemble les jeunes athlètes des catégories U15 et HS 44M. Au programme entraînement vendredi à partir de 14h et officiels samedi à 9h15 et dimanche à 8h45. Manches de saut spécial samedi à partir 10h30 et dimanche à partir de 10h00, et course à pied du combiné à 15h le samedi. A l’issue du concours, remise des prix des concours de Saut et Combiné. L’événement offre au public l’opportunité de découvrir ces disciplines nordiques dans un cadre exceptionnel au cœur des Vosges. Entrée libre et buvette sur place.Tout public

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La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 07 18 90 52

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English :

The Lispach ski jump hosts a stage of the Summer Tour, as part of the French Ski Jumping and Nordic Combined Championships. This summer competition brings together young athletes in the U15 and HS 44M categories. On the program: training on Friday from 2 p.m. and officials on Saturday at 9.15 a.m. and Sunday at 8.45 a.m. Special jumping heats on Saturday from 10.30am and Sunday from 10.00am, and combined running race at 3pm on Saturday. At the end of the competition, awards ceremony for the Jumping and Combined competitions. The event offers the public the opportunity to discover these Nordic disciplines in an exceptional setting in the heart of the Vosges mountains. Free admission and refreshments on site.

L’événement Compétition de saut a ski et combiné nordique- Summer Tour SAMSE La Bresse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES