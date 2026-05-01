Manu Lanvin and the Devil Blues en concert exceptionnel Salle des Fêtes La Bresse

La Bresse

Manu Lanvin and the Devil Blues en concert exceptionnel

Salle des Fêtes 7 Rampe de L’Hôtel de Ville La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Manu Lanvin c’est du Blues puissant, une communion avec le public, une bête de scène, de l’énergie à revendre et des riffs de guitare à n’en plus finir ….. Vous l’avez aimé une fois, vous l’aimerez une deuxième fois avec ses musiciens de très haut niveau. Une soirée qui s’annonce incroyable.Tout public

25 .

Salle des Fêtes 7 Rampe de L’Hôtel de Ville La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 32 50 69 76

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English :

Manu Lanvin is powerful Blues, a communion with the audience, a stage beast, energy to spare and endless guitar riffs? You’ve loved him once, you’ll love him a second time with his top-class musicians. It promises to be an incredible evening.

L’événement Manu Lanvin and the Devil Blues en concert exceptionnel La Bresse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES