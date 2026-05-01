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Manu Lanvin and the Devil Blues en concert exceptionnel Salle des Fêtes La Bresse

Manu Lanvin and the Devil Blues en concert exceptionnel Salle des Fêtes La Bresse

Manu Lanvin and the Devil Blues en concert exceptionnel Salle des Fêtes La Bresse vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 7 Rampe de L'Hôtel de Ville

Ville : 88250 La Bresse

Département : Vosges

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 25 Tarif de base plein tarif

La Bresse

Manu Lanvin and the Devil Blues en concert exceptionnel

Salle des Fêtes 7 Rampe de L’Hôtel de Ville La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Manu Lanvin c’est du Blues puissant, une communion avec le public, une bête de scène, de l’énergie à revendre et des riffs de guitare à n’en plus finir ….. Vous l’avez aimé une fois, vous l’aimerez une deuxième fois avec ses musiciens de très haut niveau. Une soirée qui s’annonce incroyable.Tout public
25  .

Salle des Fêtes 7 Rampe de L’Hôtel de Ville La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 32 50 69 76 

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English :

Manu Lanvin is powerful Blues, a communion with the audience, a stage beast, energy to spare and endless guitar riffs? You’ve loved him once, you’ll love him a second time with his top-class musicians. It promises to be an incredible evening.

L’événement Manu Lanvin and the Devil Blues en concert exceptionnel La Bresse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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