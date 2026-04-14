Confiserie Bressaude, Confiserie Bressaud, La Bresse

Confiserie Bressaude 1 – 6 juin Confiserie Bressaud Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Découvrez l’une des entreprises les plus visitées du Grand Est ! A la Confiserie Bressaude, nous fabriquons des bonbons traditionnels Vosgiens et Lorrains et autres douceurs, comme les nougats et les fameux Flocons de neige ou les gommes.

Des cuissons sont prévues le matin et l’après-midi pour assister en direct à la fabrication. La visite commentée vous révèle tous les secrets des confiseurs d’antan, de la cuisson dans les chaudrons en cuivre jusqu’au conditionnement.

Confiserie Bressaud 3 route de Cornimont 88250 La Bresse La Bresse 88250 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@confiserie-bressaude.com »}]

Notre visite gratuite et commentée est une expérience incontournable, alliant savoir-faire artisanal et plaisir gourmand. Rejoignez-nous et laissez-vous tenter par cette aventure sucrée!

DR