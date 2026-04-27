Nordic trail Halle des Congrès La Bresse

La Bresse

Nordic trail

Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 06:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Départ et arrivée à la Halle des Congrès. Sur inscription préalable. Plus d’informations sur www.nordictraillabresse.fr.Adultes

.

Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 08 85 52 52 odile.munsch.sclb@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure and arrival at the Halle des Congrès. Prior registration required. Further information at www.nordictraillabresse.fr.

L’événement Nordic trail La Bresse a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES