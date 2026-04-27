Nordic trail Halle des Congrès La Bresse
Nordic trail Halle des Congrès La Bresse dimanche 12 juillet 2026.
La Bresse
Nordic trail
Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Départ et arrivée à la Halle des Congrès. Sur inscription préalable. Plus d’informations sur www.nordictraillabresse.fr.Adultes
.
Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 08 85 52 52 odile.munsch.sclb@orange.fr
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English :
Departure and arrival at the Halle des Congrès. Prior registration required. Further information at www.nordictraillabresse.fr.
L’événement Nordic trail La Bresse a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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