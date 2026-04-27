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Nordic trail Halle des Congrès La Bresse

Nordic trail Halle des Congrès La Bresse

Nordic trail Halle des Congrès La Bresse dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Halle des Congrès

Adresse : 2A Rue des Proyes

Ville : 88250 La Bresse

Département : Vosges

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

La Bresse

Nordic trail

Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Départ et arrivée à la Halle des Congrès. Sur inscription préalable. Plus d’informations sur www.nordictraillabresse.fr.Adultes
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Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 08 85 52 52  odile.munsch.sclb@orange.fr

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English :

Departure and arrival at the Halle des Congrès. Prior registration required. Further information at www.nordictraillabresse.fr.

L’événement Nordic trail La Bresse a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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