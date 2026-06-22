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Afterwork trail Magasin Intersport La Bresse

Afterwork trail Magasin Intersport La Bresse

Afterwork trail Magasin Intersport La Bresse mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Magasin Intersport
Adresse
17 Quai des Iranées
Ville
88250 La Bresse
Département
Vosges
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:45:00
Tarif
0 Gratuit

La Bresse

Afterwork trail

Magasin Intersport 17 Quai des Iranées La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 18:45:00
fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Chaque mercredi, Intersport La Bresse vous invite à une sortie trail conviviale et dynamique ! Test de chaussures de trail, avec une marque différente chaque semaine. Rendez-vous à 18h45 au magasin, renseignements et réservation au 03 29 25 41 89, ou au magasin. Réservation obligatoire. Sortie d’une dizaine de kilomètres.Adultes
0  .

Magasin Intersport 17 Quai des Iranées La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 89 

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English :

Every Wednesday, Intersport La Bresse invites you to a fun and energetic trail run! Try out trail running shoes—a different brand each week. Meet at 6:45 p.m. at the store. For more information and to reserve a spot, call 03 29 25 41 89 or stop by the store. Reservations are required. The run is about ten kilometers long.

L’événement Afterwork trail La Bresse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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