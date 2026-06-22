Afterwork trail Magasin Intersport La Bresse

La Bresse

Afterwork trail

Magasin Intersport 17 Quai des Iranées La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 18:45:00

fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Chaque mercredi, Intersport La Bresse vous invite à une sortie trail conviviale et dynamique ! Test de chaussures de trail, avec une marque différente chaque semaine. Rendez-vous à 18h45 au magasin, renseignements et réservation au 03 29 25 41 89, ou au magasin. Réservation obligatoire. Sortie d’une dizaine de kilomètres.Adultes

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Magasin Intersport 17 Quai des Iranées La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 89

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English :

Every Wednesday, Intersport La Bresse invites you to a fun and energetic trail run! Try out trail running shoes—a different brand each week. Meet at 6:45 p.m. at the store. For more information and to reserve a spot, call 03 29 25 41 89 or stop by the store. Reservations are required. The run is about ten kilometers long.

L’événement Afterwork trail La Bresse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES