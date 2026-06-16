Festival de Scrabble Halle des Congrès La Bresse samedi 4 juillet 2026.

La Bresse

Festival de Scrabble

Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Scrabble pour les licenciés et activités annexes gratuites pour le public (Tarot, Trivial Pursuit, pétanque, Jarnac, ping-pong, Scrabble détente, belote, rallye pédestre, rami.). Plus d’informations sur www.scrab88.frTout public

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Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 86 71 17 74 dico320@gmail.com

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English :

Scrabble for members and free activities for the general public (Tarot, Trivial Pursuit, pétanque, Jarnac, ping-pong, Scrabble détente, belote, walking rally, rummy, etc.). Further information at www.scrab88.fr

L’événement Festival de Scrabble La Bresse a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES