Festival de Scrabble Halle des Congrès La Bresse
Festival de Scrabble Halle des Congrès La Bresse samedi 4 juillet 2026.
La Bresse
Festival de Scrabble
Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Scrabble pour les licenciés et activités annexes gratuites pour le public (Tarot, Trivial Pursuit, pétanque, Jarnac, ping-pong, Scrabble détente, belote, rallye pédestre, rami.). Plus d’informations sur www.scrab88.frTout public
.
Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 86 71 17 74 dico320@gmail.com
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English :
Scrabble for members and free activities for the general public (Tarot, Trivial Pursuit, pétanque, Jarnac, ping-pong, Scrabble détente, belote, walking rally, rummy, etc.). Further information at www.scrab88.fr
L’événement Festival de Scrabble La Bresse a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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