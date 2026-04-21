Démonstration de schlittage Parking du Hameau du Couarôge La Bresse

La Bresse

Démonstration de schlittage

Parking du Hameau du Couarôge 83 route de Vologne La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 17:45:00

fin : 2026-08-28 19:15:00

Date(s) :

2026-07-16

Au cœur de la forêt vosgienne, descente de bois de chauffage à l’ancienne à l’aide d’une schlitte, traîneau où les seuls freins sont le poids de l’homme et la force de ses jambes c’est impressionnant ! Durée environ 1 heure. Prévoir chaussures de randonnée ou baskets. Annulation en cas de mauvais temps.Tout public

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Parking du Hameau du Couarôge 83 route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 29 tourisme@labresse.net

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English :

In the heart of the Vosges forest, old-fashioned descent of firewood with the help of a schlitte, a sled where the only brakes are the weight of the man and the strength of his legs: it’s impressive! Duration: about 1 hour. Bring hiking boots or sneakers. Cancellation in case of bad weather.

L’événement Démonstration de schlittage La Bresse a été mis à jour le 2026-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES