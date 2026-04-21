Démonstration de schlittage Parking du Hameau du Couarôge La Bresse
Démonstration de schlittage Parking du Hameau du Couarôge La Bresse jeudi 16 juillet 2026.
La Bresse
Démonstration de schlittage
Parking du Hameau du Couarôge 83 route de Vologne La Bresse Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 17:45:00
fin : 2026-08-28 19:15:00
Date(s) :
2026-07-16
Au cœur de la forêt vosgienne, descente de bois de chauffage à l’ancienne à l’aide d’une schlitte, traîneau où les seuls freins sont le poids de l’homme et la force de ses jambes c’est impressionnant ! Durée environ 1 heure. Prévoir chaussures de randonnée ou baskets. Annulation en cas de mauvais temps.Tout public
.
Parking du Hameau du Couarôge 83 route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 29 tourisme@labresse.net
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English :
In the heart of the Vosges forest, old-fashioned descent of firewood with the help of a schlitte, a sled where the only brakes are the weight of the man and the strength of his legs: it’s impressive! Duration: about 1 hour. Bring hiking boots or sneakers. Cancellation in case of bad weather.
L’événement Démonstration de schlittage La Bresse a été mis à jour le 2026-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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