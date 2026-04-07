La Bresse

Les foulées bressaudes

Quai des Iranées La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Programme de la 26ème édition 17h30 Ouverture secrétariat ; 19h45 Animation Baby ; 20h00 Course 1 jeunes (1000m) ; 20h15 Course 2 jeunes (2400m) ; 20h30 Course populaire (3000m) ; 21h00 Course des As (7250m, course primée) ; 22h00 Palmarès et récompenses au Hall des Congrès. Information et inscription sur www.couriraveclecohm.com. Course sur route en circuit dans le Centre ville de La Bresse.Tout public

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Quai des Iranées La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 49 07 68 39 athlelabressaude@gmail.com

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English :

Program for the 26th edition: 5:30pm Secretariat opening; 7:45pm Baby entertainment; 8:00pm Youth Race 1 (1000m); 8:15pm Youth Race 2 (2400m); 8:30pm Popular Race (3000m); 9:00pm Ace Race (7250m, award-winning race); 10:00pm Prize-giving and awards at the Hall des Congrès. Information and registration at www.couriraveclecohm.com. Circuit road race in downtown La Bresse.

L’événement Les foulées bressaudes La Bresse a été mis à jour le 2026-04-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES