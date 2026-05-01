UCI Granfondo Vosges La Bresse Hohneck La Bresse

La Bresse

UCI Granfondo Vosges

La Bresse Hohneck 92 Route de Vologne La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Au départ de la station de La Bresse-Hohneck, l’UCI Granfondo Vosges est une épreuve de cyclisme amateur inscrite au calendrier international de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Chaque année, plusieurs milliers de cyclistes venus de toute l’Europe se retrouvent pour relever le défi. Ouvert à tous les passionnés de vélo, ce granfondo propose plusieurs parcours à la fois exigeants et spectaculaires, au cœur des paysages grandioses du massif vosgien crêtes panoramiques, montées emblématiques, forêts profondes…Une expérience sportive et humaine unique, entre dépassement de soi et découverte d’un territoire d’exception.Tout public

.

La Bresse Hohneck 92 Route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 820 08 63 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting from the resort of La Bresse-Hohneck, the UCI Granfondo Vosges is an amateur cycling event on the international calendar of the Union Cycliste Internationale (UCI). Every year, several thousand cyclists from all over Europe come together to take up the challenge. Open to all cycling enthusiasts, this granfondo offers several demanding and spectacular routes through the grandiose landscapes of the Vosges mountains: panoramic ridges, emblematic climbs, deep forests… A unique sporting and human experience, between surpassing oneself and discovering an exceptional territory.

L’événement UCI Granfondo Vosges La Bresse a été mis à jour le 2026-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES