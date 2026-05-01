La Bresse

Soirée Spectacle Arts du Cirque et aïkido

2A rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée spectacle par les sections Arts du Cirque et Aïkido 2ème édition le vendredi 29 mai. Apéritif dînatoire convivial, buffet de desserts, café. Ouverture à 18h, repas à 19h. Réservation obligatoire avant le 25 mai au 03-29-25-41-61Tout public

20 .

2A rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 61

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English :

Evening show by the Circus Arts and Aikido sections 2nd edition on Friday May 29. Convivial aperitif dinner, dessert buffet, coffee. Opening at 6pm, dinner at 7pm. Reservations required by May 25 on 03-29-25-41-61

L’événement Soirée Spectacle Arts du Cirque et aïkido La Bresse a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES