Associations en fête Halle des Congrès La Bresse samedi 29 août 2026.

La Bresse

Associations en fête

Halle des Congrès 2A rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Au centre-ville de La Bresse, les associations Bressaudes fêtent la rentrée ! Les associations sociales, sportives et culturelles de La Bresse vous proposent de découvrir leurs activités au travers de démonstrations et d’animations variées et gratuites. Stands, petite restauration, buvette, animations ludiques, jeux géants, tombola, inscriptions et adhésions sur place.Tout public

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Halle des Congrès 2A rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21

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English :

In downtown La Bresse, Bresse associations celebrate the start of the new school year! La Bresse’s social, sporting and cultural associations invite you to discover their activities through a variety of free demonstrations and events. Stalls, snacks, refreshments, entertainment, giant games, tombola, on-site registration and membership.

L’événement Associations en fête La Bresse a été mis à jour le 2026-06-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES