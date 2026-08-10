Informations pratiques

La Bresse

10ème Édition un Dimanche à l’Auberge

1 route des crêtes La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Partez pour un voyage fascinant au cœur de l’Univers. Après l’éclipse du 12 août et de la célèbre pluie d’étoiles filantes des Perséides, venez vivre une soirée exceptionnelle dédiée à l’astronomie. Comprendre le phénomène des éclipses, découvrir les secrets des étoiles filantes, décrypter ce qu’il est possible d’observer ce soir dans le ciel.Tout public

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1 route des crêtes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 50 contact@pied-du-hohneck.fr

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English :

Embark on a fascinating journey to the heart of the Universe. Following the eclipse on August 12 and the famous Perseid meteor shower, come experience an exceptional evening dedicated to astronomy. Understand the phenomenon of eclipses, discover the secrets of shooting stars, and learn what you can observe in the sky tonight.

L’événement 10ème Édition un Dimanche à l’Auberge La Bresse a été mis à jour le 2026-08-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES