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Soirée jeux de société La Bresse

Soirée jeux de société La Bresse

Soirée jeux de société La Bresse jeudi 13 août 2026.

Ville : 88250 La Bresse

Département : Vosges

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 4 Tarif de base plein tarif

La Bresse

Soirée jeux de société

La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Soirée jeux de société à la Ludothèque de La Bresse.Tout public
4  .

La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09  ludothequemlclabresse@gmail.com

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English :

Board Game Night at the La Bresse Game Library.

L’événement Soirée jeux de société La Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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