Soirée jeux de société La Bresse
Soirée jeux de société La Bresse jeudi 13 août 2026.
La Bresse
Soirée jeux de société
La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Soirée jeux de société à la Ludothèque de La Bresse.Tout public
4 .
La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 ludothequemlclabresse@gmail.com
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English :
Board Game Night at the La Bresse Game Library.
L’événement Soirée jeux de société La Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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