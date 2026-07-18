Concert d’orgue à l’église de La Bresse Église Saint Laurent La Bresse
samedi 25 juillet 2026 · Église Saint Laurent · La Bresse
Informations pratiques
La Bresse
Concert d’orgue à l’église de La Bresse
Église Saint Laurent 20 rue de l’Église La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert à l’église de La Bresse. Onzième rendez-vous à l’orgue.Sous la direction artistique d’Eric HUMBERTCLAUDE, chant et instruments, trompette, harpe et basson.
.Tout public
10 .
Église Saint Laurent 20 rue de l’Église La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 73 63 69 58
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English :
Concert at the Church of La Bresse. The eleventh organ concert. Under the artistic direction of Eric HUMBERTCLAUDE, featuring vocals and instruments: trumpet, harp, and bassoon.
.
L’événement Concert d’orgue à l’église de La Bresse La Bresse a été mis à jour le 2026-07-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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