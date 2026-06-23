Rando pour tous Espace gervais Poirot La Bresse

La Bresse

Rando pour tous

Espace gervais Poirot 49 route de Lispach La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 08:30:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le club vosgien de La Bresse invite toutes celles et tous ceux qui le veulent à découvrir notre belle vallée du Chajoux, ses lacs et magnifiques points de vue.

Rendez-vous à partir de 8h30 pour la répartition des participants sur les trois randonnées (Les Champis, Grouvelin, tour des lacs) proposées et encadrées par les guides du club vosgien.Circuits de 6 à 10 km accessibles au grand publics, durée de 3h environ. Repas tirés des sacs. Une petite buvette sera à votre disposition sur place.L’après-midi, ceux qui le souhaitent pourront effectuer une deuxième randonnée (le tour des Lacs). L’adhésion au club n’est pas obligatoire pour cette journée.Tout public

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Espace gervais Poirot 49 route de Lispach La Bresse 88250 Vosges Grand Est clubvosgien.labresse88@yahoo.fr

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English :

The La Bresse Club in the Vosges invites anyone who’d like to discover our beautiful Chajoux Valley, its lakes, and magnificent viewpoints.

Meet at 8:30 a.m. to be assigned to one of the three hikes (Les Champis, Grouvelin, and the Lakes Loop) offered and led by the Vosges Club’s guides.The trails range from 6 to 10 km and are accessible to the general public; each hike takes about 3 hours. Please bring your own lunch. A small refreshment stand will be available on site.In the afternoon, those who wish may go on a second hike (the Tour des Lacs). Club membership is not required for this event.

L’événement Rando pour tous La Bresse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES