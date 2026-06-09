Fête patronale Parking complexe piscine loisirs La Bresse

La Bresse

Fête patronale

Parking complexe piscine loisirs 2A rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-24

Comme chaque année, la célèbre Fête Patronale revient à La Bresse ! Manèges pour petits et grands, confiseries et autres animations traditionnelles s’installeront sur le parking du complexe piscine et loisirs. Inauguration le 24 juillet à 18h.avec feux d’artifice.Tout public

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Parking complexe piscine loisirs 2A rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21 relationsassociations@labresse.fr

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English :

Like every year, the famous Fête Patronale returns to La Bresse! Carousels for young and old, confectionery and other traditional entertainment will be set up in the parking lot of the swimming pool and leisure complex. Opening on July 24 at 6pm, with fireworks.

L’événement Fête patronale La Bresse a été mis à jour le 2026-06-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES