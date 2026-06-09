Ciné plein air d’été Halle patinoire La Bresse
Ciné plein air d’été Halle patinoire La Bresse mercredi 29 juillet 2026.
La Bresse
Ciné plein air d’été
Halle patinoire 2A Rue des Proyes La Bresse Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Venez découvrir le film d’animation Le Robot Sauvage (sortie en 2024), réalisé par Chris Sanders pour tout public. Le Robot sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot, l’unité Rozzum 7134 alias Roz qui après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Il finit par adopter le petit d’une oie qui se retrouve orphelin.Tout public
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Halle patinoire 2A Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 mlclabresse@wanadoo.fr
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English :
Come and discover the animated film Le Robot Sauvage (released in 2024), directed by Chris Sanders for all audiences. The Wild Robot follows the incredible saga of a robot, Rozzum Unit 7134 aka Roz, who after being shipwrecked on a desert island, must learn to adapt to a hostile environment by gradually building relationships with the island’s animals. He ends up adopting a goose’s young, who is then orphaned.
L’événement Ciné plein air d’été La Bresse a été mis à jour le 2026-06-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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