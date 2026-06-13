Sortie nature Tourbières un patrimoine naturel, historique et paysager La Bresse
Sortie nature Tourbières un patrimoine naturel, historique et paysager La Bresse samedi 8 août 2026.
La Bresse
Sortie nature Tourbières un patrimoine naturel, historique et paysager
749 B Route de Lispach La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Animation autour de la tourbière de Lispach, organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, co-animateur avec le parc naturel régional des ballons des Vosges.Tout public
0 .
749 B Route de Lispach La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr
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English :
Event held around the Lispach peat bog, organized by the Lorraine Nature Conservancy, in collaboration with the Ballons des Vosges Regional Nature Park.
L’événement Sortie nature Tourbières un patrimoine naturel, historique et paysager La Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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