Miss Harmony France élection nationale La Bresse
samedi 3 octobre 2026 · La Bresse
Informations pratiques
La Bresse
Miss Harmony France élection nationale
Rampe de l’hôtel de ville La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03 23:59:00
Date(s) :
2026-10-03
Élection nationale Miss Harmony France 2027. Les candidates venues de toute la France monteront sur scène pour représenter les valeurs de Miss Harmony la diversité et la solidarité.Tout public
25 .
Rampe de l’hôtel de ville La Bresse 88250 Vosges Grand Est missharmonyofficiel@hotmail.com
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English :
Miss Harmony France 2027 National Pageant. Contestants from all over France will take the stage to represent Miss Harmony’s values of diversity and solidarity.
L’événement Miss Harmony France élection nationale La Bresse a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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