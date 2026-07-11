Informations pratiques

La Bresse

Miss Harmony France élection nationale

Rampe de l’hôtel de ville La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 23:59:00

Date(s) :

2026-10-03

Élection nationale Miss Harmony France 2027. Les candidates venues de toute la France monteront sur scène pour représenter les valeurs de Miss Harmony la diversité et la solidarité.Tout public

25 .

Rampe de l’hôtel de ville La Bresse 88250 Vosges Grand Est missharmonyofficiel@hotmail.com

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English :

Miss Harmony France 2027 National Pageant. Contestants from all over France will take the stage to represent Miss Harmony’s values of diversity and solidarity.

L’événement Miss Harmony France élection nationale La Bresse a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES