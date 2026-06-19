6 + (1+1+1) / Morellet mis à neuf Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

6 + (1+1+1) / Morellet mis à neuf

Du 19/09/2026 au 26/09/2027 sauf les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Du mardi au dimanche de 9h à 18h.



Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2027-09-26

Date(s) :

2026-09-19

Le [mac] musée d’art contemporain vous donne rendez-vous du 19 septembre 2026 au 27 septembre 2027.

Le [mac] musée d’art contemporain de Marseille s’associe au projet national de célébration du centenaire de la naissance de François Morellet, avec un accrochage monographique inédit au sein de son parcours permanent.



Cet événement est l’occasion de présenter pour la première fois l’ensemble des six œuvres de l’artiste conservées dans les collections des musées de Marseille, dont la première œuvre acquise très tôt en 1971. Des prêts du Studio Morellet, du Frac Sud Cité de l’art contemporain et du Fonds M-Arco viennent compléter cette présentation et sont ainsi l’opportunité d’un dialogue entre les collections privées et publiques du territoire attestant ainsi de l’ancrage et de la présence de François Morellet à Marseille.





► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► Afin de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, la Ville de Marseille rend gratuit l’accès aux expositions temporaires le premier jour de leur ouverture ainsi que chaque premier dimanche du mois.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The [mac] Museum of Contemporary Art invites you to visit from September 19, 2026, to September 27, 2027.

L’événement 6 + (1+1+1) / Morellet mis à neuf Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Ville de Marseille