6 à 8 pattes sous le brin d’herbe… Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 11:15 – 12:15

Gratuit : non Sur inscription Tout public

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Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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