Blaye

6 empreintes en Citadelle

Rue du Couvent des Minimes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-19

A l’occasion de la 14e fête de l’Estampe, 6 artistes se réunissent au Couvent des Minimes de Blaye au cours de 6 empreintes en Citadelle .

Retrouvez les œuvres d’art de Marine Mastin, Delphine Nagatsuka, Lucie Spartacus, Jérôme Pascal, Maxime Garcia et Thomas Cheronnet.

Un vernissage aura lieu le Vendredi 22 mai à 19h, vous pourrez y rencontrer les artistes autour d’un verre. Une vidéo projection et un slam auront lieu, suivi d’un dj set par Dr Goff.

Horaire d’ouverture

Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis 15h à 19h

Mercredis Weekends Jours fériés 10h à 19h .

Rue du Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 77 88 50

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English : 6 empreintes en Citadelle

L’événement 6 empreintes en Citadelle Blaye a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Blaye