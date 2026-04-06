6 empreintes en Citadelle Blaye
6 empreintes en Citadelle Blaye mardi 19 mai 2026.
Blaye
6 empreintes en Citadelle
Rue du Couvent des Minimes Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-19
A l’occasion de la 14e fête de l’Estampe, 6 artistes se réunissent au Couvent des Minimes de Blaye au cours de 6 empreintes en Citadelle .
Retrouvez les œuvres d’art de Marine Mastin, Delphine Nagatsuka, Lucie Spartacus, Jérôme Pascal, Maxime Garcia et Thomas Cheronnet.
Un vernissage aura lieu le Vendredi 22 mai à 19h, vous pourrez y rencontrer les artistes autour d’un verre. Une vidéo projection et un slam auront lieu, suivi d’un dj set par Dr Goff.
Horaire d’ouverture
Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis 15h à 19h
Mercredis Weekends Jours fériés 10h à 19h .
Rue du Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 77 88 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 6 empreintes en Citadelle
L’événement 6 empreintes en Citadelle Blaye a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Blaye
À voir aussi à Blaye (Gironde)
- Les Rencontres Estuariennes 2026 Blaye 28 avril 2026
- Tour de Gironde à vélo étape 15 Blaye / Bordeaux Blaye Gironde 1 mai 2026
- Boucle à vélo Blaye Bourg Blaye Gironde 1 mai 2026
- Tour de Gironde à vélo étape 14 Vitrezay / Blaye Blaye Gironde 1 mai 2026
- Boucle à vélo Blaye-Lac de Saint-Christoly Blaye Gironde 1 mai 2026