60 ans du film Un homme et une femme de Claude Lelouch Deauville

Deauville

60 ans du film Un homme et une femme de Claude Lelouch

Promenade des Planches Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 22:15:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Un homme et une femme , film mythique de Claude Lelouch, si intimement lié à Deauville, a 60 ans !

Un homme et une femme , film mythique de Claude Lelouch, si intimement lié à Deauville, a 60 ans !

À l’origine du film, il y a Deauville où Claude Lelouch, alors jeune réalisateur, vient se ressourcer régulièrement. Il tient décor à son film, devenu culte et à l’une des plus belle scène d’amour du cinéma.

En 2006, Deauville célébrait les 40 ans du film. La place Claude Lelouch était inaugurée en présence du réalisateur, de la comédienne Anouk Aimée, de Francis Lai, compositeur de la célèbre chanson du film, et de Pierre Barouh, parolier de la chanson et comédien du film.

20 ans plus tard, Deauville a souhaité à nouveau rendre hommage au film et aux personnes qui ont marqué sa destinée cinématographique lors d’une journée exceptionnelle

• A 11h sur la promenade des Planches (au niveau de la sculpture XY) Dévoilement d’une plaque patrimoniale en hommage à Anouk Aimée, disparue depuis deux ans, en présence de sa fille Manuela Papatakis et de Claude Lelouch, à quelques pas de celle de Claude Lelouch.

Gratuit, accès libre.

• A 22h15 sur la Place Claude Lelouch et la plage Projection en plein air et sur écran géant du film Un homme et une femme , récemment numérisé et restauré en 4K par Eclair Classics pour Les Films 13 avec le soutien de Cartier.

Gratuit sur réservation. Des transats de plage seront installés pour profiter confortablement de la projection.

Tout l’été, dans le cadre de la visite guidée Deauville, histoire et patrimoine , Deauville Tourisme proposera également une étape commentée sur les lieux emblématiques du film.

UN HOMME ET UNE FEMME

C’est l’un des films français les plus connus au monde et a participé grandement à la notoriété internationale de Deauville. L’idée de génie de son réalisateur Claude Lelouch est d’avoir su réunir Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée sur la vaste plage de la station balnéaire au coeur de l’hiver quand la lumière diffuse et changeante donne une vision romanesque et romantique à la côte normande.

C’est aussi parce que la plage de Deauville pour ces deux êtres esquintés par la vie, s’apparente à un sanctuaire comme hors du temps, pour leur amour naissant. Le film plutôt atypique dans sa forme avec ce mélange de scènes en couleurs et d’autre en noir et blanc, va devenir la marque de fabrique du cinéma de Claude Lelouch. Ni dans l’académisme, ni dans la Nouvelle Vague, le réalisateur trouve une formule qui allie la virtuosité technique, une direction d’acteurs d’une folle liberté, des dialogues vifs et improvisés, un scénario qui laisse échapper les hasards de la vie et une musique qui exprime au mieux les sentiments. Celle de Francis Lai pour Un homme et une femme est presque plus connu que le film. Cette oeuvre singulière est un miracle pour le cinéaste qui avait enchaîné les échecs critiques et commerciaux avant de se jeter dans ce qu’il pensait être son dernier long-métrage.

Sélectionné au festival de Cannes 1966, le film reçoit la Palme d’or, puis plus tard l’Oscar du meilleur film étranger et trois Golden Globes (meilleur film étranger, meilleur réalisateur et meilleure actrice).

Son aura continue de bénéficier à Deauville autant qu’à Claude Lelouch qui fera une suite à son film en 1986 avec Un homme et une femme Vingt ans déjà et un épilogue en 2019 avec Les Plus belles années d’une vie , comprenant des scènes incontournables dans la station balnéaire où tout a commencé.

La force du film est sans doute liée au message optimiste et universel qu’il livre, la simplicité incroyable de son titre, la fusion de deux acteurs en un couple éternel et cette caméra qui enlace son histoire sur des dabadabada (déformée par la mémoire collective en chabadabada ).

Au départ, l’ambiance était incertaine. Je n’avais pas d’argent et cela créait naturellement un certain malaise. Mais, en même temps, cette pénurie faisait naître sur le plateau une formidable solidarité. On ne comptait pas les heures supplémentaires, on tournait le film comme des amateurs avec une équipe de dix personnes totalement motivées. Anouk était notre seule star. Nous ne savions pas comment traiter une star mais Anouk a très vite compris qu’elle ne trouverait pas avec nous le confort qu’elle était en droit d’exiger. Elle s’est complètement intégrée à l’équipe et le film s’est passé divinement. Nous avions la bonne lumière au moment propice, nous étions favorisés par les éléments et le couple. Claude Lelouch

Réalisation Claude Lelouch.

Scénario Claude Lelouch et Pierre Uytterhoeven.

Musique Francis Lai. Le thème chanté est signé de Pierre Barouh et interprété par Nicole Croisille.

Sortie le 27 mai 1966. Le film fera 4,3 millions d’entrées en France lors de sa première exploitation en salles.

Dans les rôles principaux Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Pierre Barouh, Valérie Lagrange .

Promenade des Planches Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : 60 ans du film Un homme et une femme de Claude Lelouch

Claude Lelouch’s legendary film Un homme et une femme , so closely associated with Deauville, is 60 years old!

L’événement 60 ans du film Un homme et une femme de Claude Lelouch Deauville a été mis à jour le 2026-05-29 par OT SPL Deauville