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Dîner-débat La Normandie, berceau de l’Impressionnisme Villa Beausoleil Deauville

Dîner-débat La Normandie, berceau de l’Impressionnisme Villa Beausoleil Deauville samedi 27 juin 2026.

Lieu : Villa Beausoleil

Adresse : 7 route des CréActeurs

Ville : 14800 Deauville

Département : Calvados

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Deauville

Dîner-débat La Normandie, berceau de l’Impressionnisme

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Jacques KLEIN, Directeur honoraire des services de l’Assemblée nationale, Membre de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.
Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Jacques KLEIN, Directeur honoraire des services de l’Assemblée nationale, Membre de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.   .

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 30 25 37 83 

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English : Dîner-débat La Normandie, berceau de l’Impressionnisme

The Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie welcomes Jacques KLEIN, Honorary Director of the National Assembly, Member of the Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

L’événement Dîner-débat La Normandie, berceau de l’Impressionnisme Deauville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT SPL Deauville

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