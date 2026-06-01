Dîner-débat La Normandie, berceau de l’Impressionnisme Villa Beausoleil Deauville

Deauville

Dîner-débat La Normandie, berceau de l’Impressionnisme

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Jacques KLEIN, Directeur honoraire des services de l’Assemblée nationale, Membre de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

Le Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie reçoit Jacques KLEIN, Directeur honoraire des services de l’Assemblée nationale, Membre de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen. .

Villa Beausoleil 7 route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 30 25 37 83

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English : Dîner-débat La Normandie, berceau de l’Impressionnisme

The Cercle Condorcet-Voltaire-d’Holbach de Normandie welcomes Jacques KLEIN, Honorary Director of the National Assembly, Member of the Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

L’événement Dîner-débat La Normandie, berceau de l’Impressionnisme Deauville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT SPL Deauville