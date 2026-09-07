60e Salon des Véhicules de Loisirs, Le Bourget, Le Bourget

Informations pratiques

60e Salon des Véhicules de Loisirs 26 septembre – 4 octobre Le Bourget Seine-Saint-Denis

Entrée 15€ / gratuit pour les – de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

60e Salon des Véhicules de Loisirs : La plus grande vitrine française dédiée aux véhicules de loisirs revient pour sa 60e édition : du 26 septembre au 04 octobre 2026 au Parc des expositions Paris-Le Bourget.

150 exposants réunis sur 70 000 m2

Plus de 90 000 visiteurs passionnés de voyage itinérant

Au programme : Nouvelles marques, nouveaux modèles, accessoires, espace dédié aux véhicules premium, vans, derniers modèles de camping-cars, fourgons aménagés et caravanes : une immersion complète au cœur de l’univers des véhicules de loisirs !

Le Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « salonvdl@oxygen-rp.com »}]

La plus grande vitrine française dédiée aux véhicules de loisirs revient pour sa 60e édition véhicules de loisirs salon vdl

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