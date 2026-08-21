Visite guidée du Dassault Mercure 100, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget

Informations pratiques

Visite guidée du Dassault Mercure 100 19 et 20 septembre Musée de l’Air et de l’Espace Seine-Saint-Denis

Accès libre sur inscription auprès du point informations / Maximum 10 personnes par créneau de visite / Départ au pied de l’avion Dassault Mercure 100 / Tarmac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Sur le tarmac, embarquez à bord du Dassault Mercure 100 avec l’association IT Mercure, qui œuvre depuis 1995 pour conserver l’appareil en état de vol. Une visite exclusive pour découvrir les équipements de cet avion mythique !

Musée de l’Air et de l’Espace 3 esplanade de l’Air et de l’Espace, 93350 Le Bourget, France Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149927000 https://www.museeairespace.fr Remplaçant une première aérogare, un ensemble de petits pavillons édifiés entre 1922 et 1926, l’actuelle aérogare du Bourget est construite pour le ministère de l’Air, après concours, par l’architecte Georges Labro. Commencée en 1936, elle est inaugurée le 12 novembre 1937. Le bâtiment, long de 233 mètres, parallèle aux pistes et à la route de Flandre, est sérieusement endommagé par les bombardements de 1944. Il est reconstruit de 1946 à 1952, avec quelques modifications, par le même architecte, en collaboration avec l’Aéroport de Paris. La partie centrale de la façade côté « ville » est ornée de statues féminines symbolisant les continents, dues au sculpteur Armand Martial. Au nord de l’aérogare, cinq hangars en béton armé (non protégés) , conçus par l’ingénieur Henri Lossier en 1922 et doublés en profondeur en 1932, ont été partiellement reconstruits après la dernière guerre.

Depuis 1973, l’aérogare, seule rescapée française de sa génération, abrite les collections du Musée de l’Air et de l’Espace. En voiture, autocar ou 2 roues : Prendre l’A1 depuis Paris-Porte de La Chapelle. Sortie 5 « Aéroport du Bourget ». Venir en bus Prendre la ligne 610, 350, 152 ou 148, descendre à l’arrêt « Musée de l’Air et de l’Espace ». En métro : Prendre la ligne 7 – descendre à la station « La Courneuve » puis le bus ligne 152. En RER : Prendre le RER B – descendre à la station « Le Bourget » puis le bus ligne 152.

Visite commentée flash

© Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport Paris-Le Bourget / Coll. musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget