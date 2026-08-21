Visite guidée : Parlons d’As !, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget

Informations pratiques

Visite guidée : Parlons d’As ! 19 et 20 septembre Musée de l’Air et de l’Espace Seine-Saint-Denis

Accès libre sur inscription auprès du point informations / 25 personnes par créneau de visite / Départ devant le sas « Départ » dans le hall des Huit Colonnes / À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La figure de l’As… trop souvent restrictive, à travers le seul pilote de chasse aux cinq victoires pendant la Première Guerre mondiale…

Accompagnés du Lieutenant-Colonel Abadie et docteur en histoire, vous découvrirez tout au long de cette visite plus largement la notion d’« As » qui se rapporte à d’autres spécialités (bombardement, reconnaissance aérienne, etc.). Le propos se personnalisera également à travers l’aventure d’Anselme Marchal, recordman de distance en 1916 et modèle pour le film La Grande illusion de Jean Renoir.

Musée de l’Air et de l’Espace 3 esplanade de l’Air et de l’Espace, 93350 Le Bourget, France Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149927000 https://www.museeairespace.fr Remplaçant une première aérogare, un ensemble de petits pavillons édifiés entre 1922 et 1926, l’actuelle aérogare du Bourget est construite pour le ministère de l’Air, après concours, par l’architecte Georges Labro. Commencée en 1936, elle est inaugurée le 12 novembre 1937. Le bâtiment, long de 233 mètres, parallèle aux pistes et à la route de Flandre, est sérieusement endommagé par les bombardements de 1944. Il est reconstruit de 1946 à 1952, avec quelques modifications, par le même architecte, en collaboration avec l’Aéroport de Paris. La partie centrale de la façade côté « ville » est ornée de statues féminines symbolisant les continents, dues au sculpteur Armand Martial. Au nord de l’aérogare, cinq hangars en béton armé (non protégés) , conçus par l’ingénieur Henri Lossier en 1922 et doublés en profondeur en 1932, ont été partiellement reconstruits après la dernière guerre.

Depuis 1973, l’aérogare, seule rescapée française de sa génération, abrite les collections du Musée de l’Air et de l’Espace. En voiture, autocar ou 2 roues : Prendre l’A1 depuis Paris-Porte de La Chapelle. Sortie 5 « Aéroport du Bourget ». Venir en bus Prendre la ligne 610, 350, 152 ou 148, descendre à l’arrêt « Musée de l’Air et de l’Espace ». En métro : Prendre la ligne 7 – descendre à la station « La Courneuve » puis le bus ligne 152. En RER : Prendre le RER B – descendre à la station « Le Bourget » puis le bus ligne 152.

Visite commentée

© Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport Paris-Le Bourget/Frédéric Cabeza