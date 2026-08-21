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60e Salon des Véhicules de Loisirs Parc Des Expositions Du Bourget Le Bourget

samedi 26 septembre 2026 · Parc Des Expositions Du Bourget · Le Bourget

60e Salon des Véhicules de Loisirs Parc Des Expositions Du Bourget Le Bourget

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00
Heure de fin
19:00
Lieu
Parc Des Expositions Du Bourget
Adresse
Le Bourget
Ville
93350 Le Bourget
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
15€

60e Salon des Véhicules de Loisirs : La plus grande vitrine française dédiée aux véhicules de loisirs revient pour sa 60e édition : du 26 septembre au 04 octobre 2026 au Parc des expositions Paris-Le Bourget.

150 exposants réunis sur 70 000 m2
Plus de 90 000 visiteurs passionnés de voyage itinérant

Au programme : Nouvelles marques, nouveaux modèles, accessoires, espace dédié aux véhicules premium, vans, derniers modèles de camping-cars, fourgons aménagés et caravanes : une immersion complète au cœur de l’univers des véhicules de loisirs !

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