60e Salon des Véhicules de Loisirs Parc Des Expositions Du Bourget Le Bourget

samedi 26 septembre 2026 · Parc Des Expositions Du Bourget · Le Bourget

Informations pratiques

60e Salon des Véhicules de Loisirs : La plus grande vitrine française dédiée aux véhicules de loisirs revient pour sa 60e édition : du 26 septembre au 04 octobre 2026 au Parc des expositions Paris-Le Bourget.

150 exposants réunis sur 70 000 m2

Plus de 90 000 visiteurs passionnés de voyage itinérant

Au programme : Nouvelles marques, nouveaux modèles, accessoires, espace dédié aux véhicules premium, vans, derniers modèles de camping-cars, fourgons aménagés et caravanes : une immersion complète au cœur de l’univers des véhicules de loisirs !