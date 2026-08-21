AGENDA · Le Bourget
60e Salon des Véhicules de Loisirs Parc Des Expositions Du Bourget Le Bourget
samedi 26 septembre 2026 · Parc Des Expositions Du Bourget · Le Bourget
Informations pratiques
60e Salon des Véhicules de Loisirs : La plus grande vitrine française dédiée aux véhicules de loisirs revient pour sa 60e édition : du 26 septembre au 04 octobre 2026 au Parc des expositions Paris-Le Bourget.
150 exposants réunis sur 70 000 m2
Plus de 90 000 visiteurs passionnés de voyage itinérant
Au programme : Nouvelles marques, nouveaux modèles, accessoires, espace dédié aux véhicules premium, vans, derniers modèles de camping-cars, fourgons aménagés et caravanes : une immersion complète au cœur de l’univers des véhicules de loisirs !
À voir aussi à Le Bourget (Seine-Saint-Denis)
- Visite exceptionnelle du chantier de l’Airbus A380, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget 19 septembre 2026
- Médiation – Curieux objets : à vous de percer le mystère !, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget 19 septembre 2026
- Visite guidée du Dassault Mercure 100, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget 19 septembre 2026
- Géométrie des airs : une histoire de l’Aérogare, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget 19 septembre 2026
- Visite guidée : Parlons d’As !, Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget 19 septembre 2026