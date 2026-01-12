61 ième Critérium cycliste professionnel en nocturne Dun-le-Palestel
61 ième Critérium cycliste professionnel en nocturne Dun-le-Palestel samedi 8 août 2026.
61 ième Critérium cycliste professionnel en nocturne
Grande Rue Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez rencontrer les champions du Tour de France dans cette épreuve cycliste professionnelle nocturne. Un grand RDV à ne pas manquer sur un circuit de 1500m au coeur de la ville de Dun le Palestel. .
Grande Rue Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 13 26 51 marie-france.delouis@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 61 ième Critérium cycliste professionnel en nocturne
L’événement 61 ième Critérium cycliste professionnel en nocturne Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-01-10 par Creuse Tourisme