Cinéma Le chant des forêts Dun-le-Palestel
Cinéma Le chant des forêts Dun-le-Palestel mercredi 28 janvier 2026.
Cinéma Le chant des forêts
Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Cinéma Le chant des forêts à 15h salle Apollo. .
Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Le chant des forêts
L’événement Cinéma Le chant des forêts Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Pays Dunois