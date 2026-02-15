Exposition Marc Bloch en Creuse

81 GRANDE RUE Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-06-01

Cette exposition, ancrée à Fougères et au Bourg-d ‘Hem, ne se contente pas de retracer une biographie, mais elle explore la genèse d’un engagement moral et politique majeur. Elle démontre comment Bloch, l’un des plus grands historiens du XXe siècle, a utilisé sa crise personnelle vécue en Creuse pour forger une analyse percutante (L’Étrange Défaite) et, finalement, pour transformer ce lieu de refuge en un tremplin pour la Résistance armée . L’exposition servira d’hommage au citoyen exemplaire et à la force de l’analyse historique face au chaos, tout en valorisant la Creuse non pas comme un lieu d’isolement, mais comme le creuset de la réaffirmation de l’identité française résistante, dont l’ancrage est définitivement scellé par l’inhumation de 1977. Elle constitue l’argumentaire historique et moral du choix de la Nation de faire entrer Marc Bloch au Panthéon

Aux horaires d’ouverture .

81 GRANDE RUE Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Marc Bloch en Creuse

L’événement Exposition Marc Bloch en Creuse Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Pays Dunois