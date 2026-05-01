Dun-le-Palestel

Loto du basket club dunois

salle La Palestel Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Loto du Basket Club Dunois, à la salle La Palestel. Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.

Réservations conseillées au 06 28 29 35 32 ou 06 60 26 30 40

Tarifs cartons 4€ le carton, 10€ 3 cartons, 20€ 6 cartons, 30€ 12 cartons

Tarifs bingo 2€ le carton, 5€ 3 cartons, 10€ 8 cartons .

salle La Palestel Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 29 35 32

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English : Loto du basket club dunois

L’événement Loto du basket club dunois Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Dunois