Loto du basket club dunois Dun-le-Palestel
Loto du basket club dunois Dun-le-Palestel dimanche 31 mai 2026.
Dun-le-Palestel
Loto du basket club dunois
salle La Palestel Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Loto du Basket Club Dunois, à la salle La Palestel. Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.
Réservations conseillées au 06 28 29 35 32 ou 06 60 26 30 40
Tarifs cartons 4€ le carton, 10€ 3 cartons, 20€ 6 cartons, 30€ 12 cartons
Tarifs bingo 2€ le carton, 5€ 3 cartons, 10€ 8 cartons .
salle La Palestel Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 29 35 32
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English : Loto du basket club dunois
L’événement Loto du basket club dunois Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Dunois
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