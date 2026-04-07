Dun-le-Palestel

Fête des mécaniques anciennes

Place du Champ de Foire Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Une 1ère édition organisée par les Belles Mécaniques Dunoises.

Parade des voitures en ville. Animations toute la journée avec un marché artisanal. Buvette et restauration sur place.

Menu à 20€ salade de jambonneau, bourguignon, fromage, dessert.

Réservation repas au 06 49 72 27 16.

Renseignements au 06 83 23 87 74. .

Place du Champ de Foire Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 23 87 74

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English : Fête des mécaniques anciennes

L’événement Fête des mécaniques anciennes Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Dunois