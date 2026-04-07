Fête des mécaniques anciennes Dun-le-Palestel
Fête des mécaniques anciennes Dun-le-Palestel dimanche 17 mai 2026.
Dun-le-Palestel
Fête des mécaniques anciennes
Place du Champ de Foire Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Une 1ère édition organisée par les Belles Mécaniques Dunoises.
Parade des voitures en ville. Animations toute la journée avec un marché artisanal. Buvette et restauration sur place.
Menu à 20€ salade de jambonneau, bourguignon, fromage, dessert.
Réservation repas au 06 49 72 27 16.
Renseignements au 06 83 23 87 74. .
Place du Champ de Foire Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 23 87 74
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English : Fête des mécaniques anciennes
L’événement Fête des mécaniques anciennes Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Dunois
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