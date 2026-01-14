Dun-le-Palestel

Spectacle de théâtre le barrage cède, les eaux vivent

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25 23:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Venez découvrir le travail d’une année d’ateliers de théâtre menés à Dun-le-Palestel autour de paroles de femmes creusoises. Création collective guidée par Rafaëlle Jolivet & Melodie Vidalain de la Compagnie Saute Le Pas ! .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 31 79 43

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English : Spectacle de théâtre le barrage cède, les eaux vivent

L’événement Spectacle de théâtre le barrage cède, les eaux vivent Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Dunois