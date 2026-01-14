Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de théâtre le barrage cède, les eaux vivent Dun-le-Palestel

Spectacle de théâtre le barrage cède, les eaux vivent Dun-le-Palestel

Spectacle de théâtre le barrage cède, les eaux vivent Dun-le-Palestel jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Salle Apollo

Ville : 23800 Dun-le-Palestel

Département : Creuse

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Dun-le-Palestel

Spectacle de théâtre le barrage cède, les eaux vivent

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25 23:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Venez découvrir le travail d’une année d’ateliers de théâtre menés à Dun-le-Palestel autour de paroles de femmes creusoises. Création collective guidée par Rafaëlle Jolivet & Melodie Vidalain de la Compagnie Saute Le Pas !   .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 31 79 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de théâtre le barrage cède, les eaux vivent

L’événement Spectacle de théâtre le barrage cède, les eaux vivent Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Dunois

À voir aussi à Dun-le-Palestel (Creuse)