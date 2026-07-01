Informations pratiques

Pont-sur-Yonne

62e édition Tour Aérien des jeunes pilotes

Aérodrome Pont-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-20

Venez à la rencontre des 46 jeunes pilotes plus de 60 avions présents ! Découverte des métiers aéronautiques, simulateur de vol, exposition d’avions anciens, vols de découverte, conférence d’une pilote de chasse. .

Aérodrome Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 55 68 58 aeroclub-de-sens@orange.fr

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English : 62e édition Tour Aérien des jeunes pilotes

L’événement 62e édition Tour Aérien des jeunes pilotes Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-01 par Yonne Attractivité