62e édition Tour Aérien des jeunes pilotes Pont-sur-Yonne
lundi 20 juillet 2026 · Pont-sur-Yonne
Informations pratiques
Pont-sur-Yonne
62e édition Tour Aérien des jeunes pilotes
Aérodrome Pont-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-20
Venez à la rencontre des 46 jeunes pilotes plus de 60 avions présents ! Découverte des métiers aéronautiques, simulateur de vol, exposition d’avions anciens, vols de découverte, conférence d’une pilote de chasse. .
Aérodrome Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 55 68 58 aeroclub-de-sens@orange.fr
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English : 62e édition Tour Aérien des jeunes pilotes
L’événement 62e édition Tour Aérien des jeunes pilotes Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-01 par Yonne Attractivité