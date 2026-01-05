6e Course de côte de Roquefort Roquefort-sur-Soulzon

6e Course de côte de Roquefort

Venez vivre un week-end de sensations fortes à Roquefort-sur-Soulzon à l’occasion de la 6e édition de la Course de Côte, épreuve du Championnat de France de la Montagne, organisée en partenariat avec les villes de Roquefort et de Saint-Affrique.

Au programme

Une montée spectaculaire sur les routes sinueuses du causse, avec les meilleurs pilotes de la discipline.

Une montée parade festive pour tous les passionnés.

Samedi 9 mai à 19h30 repas traiteur à la salle des fêtes (sur réservation).

Dimanche 10 mai Essais de 8h30 à 12h , montée de course à partir de 14h

Entrée gratuite Buvette et restauration sur place

Ne manquez pas cet événement unique mêlant sport, convivialité et paysages exceptionnels au cœur de l’Aveyron ! .

Avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie

English :

Come and experience a weekend of thrills and spills in Roquefort-sur-Soulzon for the 6th edition of the Course de Côte, a French Mountain Championship event organized in partnership with the towns of Roquefort and Saint-Affrique.

