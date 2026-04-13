Maison Gabriel Coulet, Maison Gabriel Coulet, Roquefort-sur-Soulzon

Maison Gabriel Coulet 1 – 5 juin Maison Gabriel Coulet Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:30:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Venez nous rencontrer dans notre beau village de Roquefort-sur-Soulzon et partez à la découverte de notre Maison familiale. Nous vous raconterons notre histoire, depuis 1869, et vous expliquerons nos secrets de fabrications…

Puis nous vous ferons déguster tous nos fromages pur brebis, nos différents Roquefort et leurs spécificités mais aussi nos Tommes, natures ou aromatisées aux saveurs du terroir. Dans nos caves naturelles, été comme hiver, il fait entre 10 et 12°C.

Maison Gabriel Coulet 5 avenue de Lauras 12250 Roquefort-sur-Soulzon Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie

Partez à la découverte de notre Maison familial

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