Vide Grenier Roquefort-sur-Soulzon
Vide Grenier Roquefort-sur-Soulzon samedi 6 juin 2026.
Roquefort-sur-Soulzon
Vide Grenier
Roquefort-sur-Soulzon Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez nombreux au Vide Grenier de l’USTR !
L’Union Sportive de Football de Roquefort organise un vide grenier sur le stade.
Restauration et Buvette sur place
Ateliers foot et Jeux Gonflables (payant)
Le mètre linéaire est à 3€ (sur inscription) .
Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 65 95
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English :
Come one, come all to the USTR Garage Sale!
L’événement Vide Grenier Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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