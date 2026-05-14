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Vide Grenier Roquefort-sur-Soulzon

Vide Grenier Roquefort-sur-Soulzon

Vide Grenier Roquefort-sur-Soulzon samedi 6 juin 2026.

Ville : 12250 Roquefort-sur-Soulzon

Département : Aveyron

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit

Roquefort-sur-Soulzon

Vide Grenier

Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Venez nombreux au Vide Grenier de l’USTR !
L’Union Sportive de Football de Roquefort organise un vide grenier sur le stade.
Restauration et Buvette sur place
Ateliers foot et Jeux Gonflables (payant)
Le mètre linéaire est à 3€ (sur inscription)   .

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 65 95 

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English :

Come one, come all to the USTR Garage Sale!

L’événement Vide Grenier Roquefort-sur-Soulzon a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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