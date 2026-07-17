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AGENDA · Montluçon

6e Festival Régional du Livre de Montluçon rue des Faucheroux Montluçon

samedi 17 octobre 2026 · rue des Faucheroux · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
rue des Faucheroux
Adresse
Ferme des îlets
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

6e Festival Régional du Livre de Montluçon

rue des Faucheroux Ferme des îlets Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

6e Festival Régional du Livre de Montluçon avec la BD à l’honneur.
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rue des Faucheroux Ferme des îlets Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 73 29 81 

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English :

6th Montluçon Regional Book Festival, Featuring Comics.

L’événement 6e Festival Régional du Livre de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-25 par Montluçon Tourisme

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