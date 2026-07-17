AGENDA · Montluçon
6e Festival Régional du Livre de Montluçon rue des Faucheroux Montluçon
samedi 17 octobre 2026 · rue des Faucheroux · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
6e Festival Régional du Livre de Montluçon
rue des Faucheroux Ferme des îlets Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
6e Festival Régional du Livre de Montluçon avec la BD à l’honneur.
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rue des Faucheroux Ferme des îlets Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 73 29 81
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English :
6th Montluçon Regional Book Festival, Featuring Comics.
L’événement 6e Festival Régional du Livre de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-25 par Montluçon Tourisme
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