6e Festival Régional du Livre de Montluçon rue des Faucheroux Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

6e Festival Régional du Livre de Montluçon

rue des Faucheroux Ferme des îlets Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

6e Festival Régional du Livre de Montluçon avec la BD à l’honneur.

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rue des Faucheroux Ferme des îlets Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 73 29 81

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English :

6th Montluçon Regional Book Festival, Featuring Comics.

L’événement 6e Festival Régional du Livre de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-25 par Montluçon Tourisme