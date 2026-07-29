6ème édition de Pic’sel fait son cinéma ! Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

6ème édition de Pic’sel fait son cinéma !

Cinéma Le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Bienvenue à la 6ème édition de l’atelier vidéo du club Pic’Sel, un événement incontournable pour les amateurs de culture et de patrimoine local. Plongez dans un voyage à travers le temps et l’espace avec nos créations et archives uniques Pourquoi pas ! , Au bord d’une source , Salies sur les rails , Si Salies m’était contée cabaret , Roulez rétro , Nostalgie , Stage cadrage au club .

Profitez également de l’exposition les quatre saisons de l’atelier photo de Pic’Sel dans le hall.

Une soirée riche en émotions et en découvertes, où culture et patrimoine local se mêlent pour votre plus grand plaisir ! .

Cinéma Le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pic-sel@laposte.net

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English : 6ème édition de Pic’sel fait son cinéma !

L’événement 6ème édition de Pic’sel fait son cinéma ! Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves