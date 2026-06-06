6ème édition des Rencontres aux champs Saint-Genest-sur-Roselle
6ème édition des Rencontres aux champs Saint-Genest-sur-Roselle vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Genest-sur-Roselle
6ème édition des Rencontres aux champs
Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
La place de l’Église et la salle des fêtes de Saint-Genest-sur-Roselle s’animent pour une 6ème édition des Rencontres aux champs ! Cette année, le festival donne la parole et la vedette à la jeunesse avec une question centrale et inspirante Grandir là ? Partir ailleurs ? Et en attendant, on fait quoi ici ?
Vendredi Éveil musical toute la journée avec un atelier de Beatbox exclusif avec GZKID organisé à l’école pour initier les plus jeunes au rythme. A 20h Cinéma (Gratuit) avec le film Vingt Dieux .
Samedi une après-midi et une soirée festives à ne pas manquer à la salle des fêtes avec atelier participatif, spectacle déambulatoire immersif, concert Cabaret Électro-Pop et DJ Set par Loulita 87.
Buvette et restauration sur place. Burger de canard + frites maison le samedi soir, réservation vivement conseillée. .
Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 74 79 92 lapepue87@gmail.com
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English : 6ème édition des Rencontres aux champs
L’événement 6ème édition des Rencontres aux champs Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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