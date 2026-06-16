Saint-Genest-sur-Roselle

Pop Up à St Genest sur Roselle Rencontre aux Champs

Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pop Up de la Compagnie Furiosa dans le cadre de la 6ème édition des Rencontres aux Champs

16h Desertines

Spectacle déambulatoire au casque par la Cie La P.A.T.T.

Equipés de casques audio, venez vivre une expérience immersive dans les rues de St Genest-sur-Roselle à la rencontre de Anne et de son histoire. Anne a redoublé sa classe de troisième. Elle attend sa déléguée de classe pour savoir si elle pourra intégrer le lycée général de son choix. Si la réponse est négative, elle fuguera immédiatement pour Paris.

18h30 GZKID

Concert-cabaret électro-pop pour petits et grands. Plongez dans l’univers musical interactif des GZK. En compagnie du Capitaine Booyo, toujours plein d’entrain et de Miss Freud à l’enthousiasme légendaire, embarquez dans une étonnante exploration spatio-temporelle ! .

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 74 79 92

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English : Pop Up à St Genest sur Roselle Rencontre aux Champs

L’événement Pop Up à St Genest sur Roselle Rencontre aux Champs Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne