Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

6ÈME ÉDITION DU VILANOVA RUN

Salle des fêtes Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’association Just Vital Fitness vous invite à chausser vos baskets et venir vous dépenser, à l’occasion de la 6ème édition du Vilanova Run.

La Vilanova Run est une course pédestre organisée par l’association Just Vital Fitness. Que vous soyez coureur confirmé, sportif occasionnel ou amateur de marche, cette matinée sera placée sous le signe de la convivialité, du dépassement de soi et du plaisir de partager un moment ensemble !

Au programme

-À 9h30 Marche 6 km (parcours ouvert à tous les âges et au mineurs accompagnés)

– À 10h Course 5 km (parcours ouvert aux personnes nées en 2012 ou avant)

– À 10h Course 10 km (parcours ouvert aux personnes nées en 2010 ou avant) .

Salle des fêtes Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 6 25 33 06 40 contact@justvital.fr

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English : 6ÈME ÉDITION DU VILANOVA RUN

The Just Vital Fitness association invites you to lace up your sneakers and come work up a sweat at the 6th annual Vilanova Run.

L’événement 6ÈME ÉDITION DU VILANOVA RUN Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34