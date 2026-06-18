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BOUGE AVEC LES ASSOS ! Villeneuve-lès-Béziers

BOUGE AVEC LES ASSOS ! Villeneuve-lès-Béziers dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Place Michel Solans

Ville : 34420 Villeneuve-lès-Béziers

Département : Hérault

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Villeneuve-lès-Béziers

BOUGE AVEC LES ASSOS !

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

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Entrée libre   .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80  mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English : BOUGE AVEC LES ASSOS !

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L’événement BOUGE AVEC LES ASSOS ! Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 ADT34

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