Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

ATELIER CRÉATION SPÉCIAL VACANCES

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

À l’occasion de l’été, venez participer à un atelier créatif convivial et laissez libre cours à votre imagination !

Au cours de cette atelier, vous réaliserez une création sur le thème de la plage, de l’eau et du sable et vous pourrez laisser libre cours à votre imagination ! Inscription obligatoire. Places limitées. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

%C0 This summer, come join us for a fun and creative workshop and let your imagination run wild!

L’événement ATELIER CRÉATION SPÉCIAL VACANCES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34