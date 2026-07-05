ATELIER CRÉATION SPÉCIAL VACANCES Villeneuve-lès-Béziers
vendredi 21 août 2026 · Villeneuve-lès-Béziers
Informations pratiques
Villeneuve-lès-Béziers
ATELIER CRÉATION SPÉCIAL VACANCES
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
À l’occasion de l’été, venez participer à un atelier créatif convivial et laissez libre cours à votre imagination !
Au cours de cette atelier, vous réaliserez une création sur le thème de la plage, de l’eau et du sable et vous pourrez laisser libre cours à votre imagination ! Inscription obligatoire. Places limitées. .
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 This summer, come join us for a fun and creative workshop and let your imagination run wild!
L’événement ATELIER CRÉATION SPÉCIAL VACANCES Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34
À voir aussi à Villeneuve-lès-Béziers (Hérault)
- LE 12, C’EST LA BINOUZE Villeneuve-lès-Béziers 12 juillet 2026
- FÊTE NATIONALE Villeneuve-lès-Béziers 13 juillet 2026
- CINÉMA EN PLEIN AIR Villeneuve-lès-Béziers 18 juillet 2026
- THÉÂTRE CÉSAR DE PAGNOL, DERNIER VOLET Villeneuve-lès-Béziers 19 juillet 2026
- SO MAD ROCK FESTIVAL Villeneuve-lès-Béziers 25 juillet 2026